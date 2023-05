Portela e Pimenta com bronze na Taça do Mundo

Os canoístas Teresa Portela e Fernando Pimenta conquistaram o bronze em K2 500 metros misto na I Taça do Mundo em Szeged, na Hungria, a sexta medalha para Portugal e a terceira de Pimenta.

A dupla lusa terminou a prova com o tempo de 1.37,79 minutos, atrás de duas duplas australianas, com Alyssa Bull e Jackson Collins a assegurarem o ouro, enquanto Riley Fitzsimmons e Yale Steinepreis ficaram com a prata.

Esta é sexta medalha conquistada por Portugal nesta competição da canoagem de velocidade, com Fernando Pimenta a juntar o bronze deste domingo ao ouro em K1 500 metros e à prata em K1 1000 metros. O paracanoísta Norberto Mourão conquistou o ouro em VL2 200 metros, Hélder Silva levou a prata em C1 200 metros e a dupla João Ribeiro e Messias Baptista ficou com o bronze em K2 500 metros.