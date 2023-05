Miami está na final do Este pelo segundo ano consecutivo

Os Miami Heat apuraram-se para a final da Conferência Este pelo segundo ano consecutivo, na madrugada deste sábado, com uma vitória na receção aos New York Knicks, por 96-92, que fez o 4-2 nas "meias".

Os Knicks estiveram em vantagem durante quase toda a primeira parte, contudo, a equipa da Flórida conseguiu dar a volta ainda antes do intervalo. Jimmy Butler brilhou com 24 pontos e Bam Adebayo com 23.

O grande mérito dos Heat foi resistir aos 41 pontos de Jalen Brunson, que esteve, contudo, muito mal acompanhado: além dele, só Julius Randle (15 pontos e 11 ressaltos) chegou aos 15 pontos, nos nova-iorquinos.

Os Miami Heat seguem, portanto, para a final do Este, onde aguardam por adversário. Podem ser os Boston Celtics, "carrasco" da temporada passada, ou os Philadelphia 76ers. A série está empatada em 3-3.