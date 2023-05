O Benfica empatou diante do Belenenses (32-32), em jogo da 23ª jornada do campeonato de andebol e complica as contas para o título.

Petar Djordjic (Benfica) e Tomás Ferreira (Belenenses) marcaram seis golos.

Os encarnados estão em terceiro lugar no campeonato e não vão aproveitar qualquer deslize no FC Porto – Sporting, partida que junta os dois primeiros.