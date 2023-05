Portugal conquista prata e ouro na Taça do Mundo de canoagem

Fernando Pimenta conquistou, esta sexta-feira, a medalha de ouro na prova de K1 500 metros da Taça do Mundo de canoagem, enquanto Hélder Silva foi prata em C1 200 metros em Szeged, na Hungria.

Pimenta, que em 2022 conquistou 15 medalhas em provas internacionais, garantiu o primeiro ouro da época em 1.41,35 minutos. Bateu o australiano Jean van der Westhuyzen por 45 centésimos de segundo e o alemão Anton Winkelman por 1,42 segundos.

Pimenta está igualmente apurado para as finais de K1 1.000 metros e K2 500 metros misto, com Teresa Portela, além do K1 5.000 que é prova única, sem eliminatórias.

Já Hélder Silva voltou a brilhar em C1 200 metros, sendo segundo em 41,56 segundos, a 24 centésimos do ouro do uzbeque Artur Guliev: o italiano Mattia Alfonsi completou o pódio, com o bronze a meio segundo exato de Guliev.