Denver Nuggets na final da Conferência Oeste da NBA

Os Denver Nuggets são os primeiros finalistas de conferência da NBA. A equipa do Colorado venceu os Phoenix Suns, por 125-100, no sexto jogo e fechou a série, com uma vitória, por 4-2.

Os Nuggets estão pela quinta vez na sua história na final da Conferência Oeste e tentam conquistar o seu primeiro título. A maior arma da equipa, Nikola Jokic, voltou a estar em grande destaque, diante dos Suns.

O jogador sérvio fez um triplo-duplo, com 32 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos. Jamal Murray, com 26 pontos, e Caldwell-Pope, com 21, foram bons escudeiros de Jokic, Sem DeAndre Ayton e Chris Paul, lesionados, os Suns não contaram com noite inspirada de Devin Booker, que não passou dos 12 pontos. Cameron Payne foi o melhor marcador, com 31, Kevin Durant marcou 23.

Os Nuggets aguardam pelo desfecho da outra meia-final, entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, para conheceram adversário na luta pelo título da conferência. Os Lakers estão com uma vantagem de 3-2.