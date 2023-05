Davide Bais vence sétima etapa do Giro, João Almeida segura quarto lugar

João Almeida segurou o quarto lugar da classificação geral individual da Volta a Itália, esta sexta-feira, após terminar em oitavo a sétima etapa, que foi conquistada pelo italiano Davide Bais (ELO-Kometa).

A etapa entre Capua e o Campo Imperatore, de 218 quilómetros, ficou marcada pela fuga mais de 200 quilómetros da meta, com quatro dos três ciclistas que terminaram no pódio: além de Bais, o italiano Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), o erítrio Henok Mulubrhan (Green Projetct-Bardiani CSF-Faizanè) e o checo Karel Vacek (Corratec-Selle Italia).

A diferença entre os fugitivos e o pelotão chegou a superar os 12 minutos, com Petilli a liderar virtualmente a classificação geral individual.

A 119 quilómetros da meta, Mulubrhan ficou sem gás e perdeu o comboio do grupo da frente. A 200 metros da meta, Bais deu um esticão, com que deixou os dois adversários para trás, e conseguiu cruzar a meta sozinho. Foi a primeira vitória da carreira do italiano, e logo numa Grande Volta.

Dia tranquilo para João Almeida

João Almeida (UAE Team Emirates) terminou a etapa em oitavo, com o pelotão, assim como os restantes ciclistas do "top-5" da geral.

O português segura o quarto lugar, a um minuto do líder, o dinamarquês Andreas Leknessund (DSM). À frente dele, o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e o francês Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroen), a 28 e 30 segundos do camisola rosa, respetivamente. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fecha o pódio, a 12 segundos de Almeida.



No sábado, realiza-se a oitava etapa do Giro, entre Terni e Fossombrone. O percurso de 207 quilómetros tem três contagens de montanha, todas no último terço do trajeto: uma de segunda e duas de quarta categoria.

A terceira escalada desemboca nos últimos três quilómetros da tirada, com uma descida de dois quilómetros e chegada em plano.