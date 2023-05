Celtics forçam Sixers a jogo decisivo

Os Boston Celtics sobreviveram ao "match point" dos Philadelphia 76ers, com uma vitória, por 86-95, no sexto jogo da meia-final da Conferência Este.

Os Celtics forçam o sétimo e decisivo jogo, que se vai realizar em Boston. Joe Mazzulla utilizou apenas sete jogadores e teve sucesso, num jogo em que os Sixers tinham a oportunidade de resolver a eliminatória em casa.

Marcus Smart, com 22 pontos, foi o melhor marcador dos Celtics. Fez ainda sete assistências e conquistou sete ressaltos. Jayson Tatum marcou 19 pontos, ganhou nove ressaltos e fez seis assistências. Os melhores marcadores do encontro foram Joel Embiid e Tyrese Maxey, dos Sixers, com 26 pontos. Embiid fez duplo-duplo, ao somar 10 ressaltos. Harden não teve uma noite memorável, com 13 pontos, nove assistências e sete ressaltos.

O sétimo jogo, em Boston, está marcado para domingo. Na outra meia-final da Conferência Este, os Miami Heat têm vantagem (3-2) sobre os New York Knicks. A Oeste, os Nuggets já garantiram presença na final. Warriors e Lakers lutam pela outra vaga, com vantagem para a equipa de Los Angeles (3-2)