Warriors e Knicks ganham mais uma vida

Os Golden State Warriors e os New York Knicks sobreviveram à eliminação e forçaram o jogo seis das meias-finais de conferência, na madrugada desta quinta-feira, com vitórias caseiras sobre Los Angeles Lakers e Miami Heat, respetivamente.

Os campeões estavam a um passo do abismo, no entanto, a vitória, por 121-106, no quinto jogo frente aos Lakers permitiu-lhes fazer o 3-2 nas "meias" da Conferência Oeste e lutar para forçar a "negra".

Stephen Curry destacou-se, como habitual, com 27 pontos, contudo, não foi o único. Andrew Wiggins acrescentou 25 pontos à conta e Draymond Green assinou um duplo-duplo de 20 pontos e dez ressaltos.

De nada valeram os 25 e 23 pontos, por esta ordem, de Lebron James e Anthony Davis pelos Lakers. Ambos captaram, ainda, nove ressaltos.

Dia não dos Heat deixa Nova Iorque a sorrir

Os Knicks aproveitaram o mau dia dos Heat para vencer por 112-103, levando a série das meias-finais da Conferência Este para 3-2.

Jalen Brunson foi o grande protagonista, com 38 pontos. Teve o apoio de RJ Barrett e Julius Randle, que fizeram 26 e 24 pontos, respetivamente.

Foi um dia "não" para as estrelas de Miami: ninguém chegou, sequer, aos 20 pontos. Jimmy Butler ficou pelos 19 e Bam Adebayo pelos 18.

Lakers e Heat terão mais um "match point" na madrugada de sábado. Ambos jogam em casa, num sexto jogo das respetivas séries em que podem fazer o 4-2 e seguir para a final. Em caso de vitória, Warriors e Knicks forçarão o sétimo e último jogo, aí já com o fator casa a favor.