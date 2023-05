Nuggets e Sixers estão a um passo das finais de conferência

Denver Nuggets e Philadelphia 76ers colocaram-se, na madrugada desta quarta-feira, a um passo das finais de conferência da NBA.

Os Nuggets derrotaram os Phoenix Suns, por 118-102. Nikola Jokic brilhou com um triplo-duplo de 29 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências, mas não foi o único a destacar-se. Bruce Brown somou 25 pontos e Michael Porter Jr. e Jamal Murray acrescentaram outros 19, cada.

Do lado dos Suns, os 28 pontos de Devin Booker e o duplo-duplo de Kevin Durant, com 26 pontos e 11 ressaltos, não foram suficientes para impedir a equipa da casa de fazer o 3-2 no quinto jogo da série e colocar-se a uma vitória da final da Conferência Oeste. O próximo jogo será em Phoenix.

Sixers podem festejar em casa

Os Philadelphia 76ers surpreenderam os Boston Celtics, na Atenas dos Estados Unidos, com uma vitória por 115-103. Foi um grande jogo para Joel Embiid e Tyrese Maxey, que fizeram 33 e 30 pontos, respetivamente. Os duplos-duplos de James Harden (17 pontos e dez assistências) e Tobias Harris (16 pontos e 11 ressaltos) também ajudaram.

De nada valeram o triplo-duplo de Jayson Tatum, que acrescentou dez ressaltos aos 36 pontos que marcou, e os 24 pontos de Jaylen Brown.

Os Sixers fizeram o 3-2, no jogo cinco da série, e ficaram a uma vitória da final do Este. Têm o fator casa a favor: o próximo jogo é em Filadélfia.