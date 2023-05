Bárbara Timo perde no segundo combate

A judoca Bárbara Timo caiu no segundo combate em -63 kg nos Mundiais em Doha. João Fernando e Anri Egutidze perderam logo na estreia no tatami da ABHA Arena.

Bárbara Timo chegou a estes Mundiais como um dos nomes mais fortes entre os 11 judocas lusos, depois de ter sido medalha de bronze em 2022 em Tashkent, já na categoria de -63 kg, e vice-campeã mundial em 2019, em Tóquio, mas em -70 kg.

A judoca do Benfica, 10ª do mundo, ultrapassou a austríaca Magdalena Krssakova (32.ª), num combate que venceu por waza-ari, mas diante de Ketleyn Quadros, quarta favorita, cedeu já no prolongamento, por ippon.

Já João Fernando e Anri Egutidze perderam no primeiro combate.