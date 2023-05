Atletas do Juventude Viana têm “ordenados em atraso e sticks partidos”

Jogadores da equipa de hóquei em patins da Juventude Viana denunciam condições difíceis na época que terminou com a descida de divisão.

Os atletas do plantel principal enviaram um comunicado conjunto à Rádio GEICE onde confirmam ordenados em atraso e falta de material.

"Os trabalhos na presente época desportiva começaram no dia 9 de agosto de 2022, período esse em que, à data, os atletas que tinham representado a Juventude de Viana no ano anterior, tinham dois meses de ordenados em atraso – em Agosto, os atletas ainda não tinham recebido os ordenados referentes a Maio e Junho", relatam.



Também os jogadores estrangeiros “têm as suas obrigações e despesas” e “passaram dificuldades, com falta de dinheiro para pagar contas”.

No mesmo comunicado, os hoquistas do Juventude Viana contam ainda que, com falta de material, chegou a ser utilizado “um stick que estava no museu do clube” ou até sticks partidos.

Resumindo, o plantel tem, nesta altura, quatro meses de salário em atraso.

Os jogadores esclarecem, no entanto, que estes dados não servem para “justificar o nosso insucesso desportivo”.

De recordar que a equipa desceu à II Divisão.