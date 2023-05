Lakers deixam campeões da NBA a um passo do abismo

Os Los Angeles Lakers bateram os Golden State Warriors, por 104-101, no quarto jogo das meias-finais da Conferência Oeste da NBA e estão a uma vitória de garantir o apuramento para a final.

Nem mesmo a exibição de gala de Steph Curry foi suficiente para os campeões alcançarem o empate na série. Curry fez triplo-duplo, com 31 pontos, 14 assistências e 10 ressaltos, mas não houve grande inspiração dos restantes jogadores dos Warriors.

Com 27 pontos, nove ressaltos e seis assistências, LeBron James foi o melhor marcador dos Lakers. Anthony Davis fez duplo-duplo (21 pontos e 15 ressaltos) e Austi Reaves chegou aos 21 pontos.

O quinto jogo realiza-se em San Francisco e os Golden State Warriors estão obrigados a vencer para continuar na corrida pelo título.

Heat a um passo da final a Este

Na Conferência Este, os Miami Heat, tal como os Lakers, ficaram a um triunfo do apuramento para a final, depois de terem batido os New York Knicks, por 109-101, no quarto jogo das meias-finais.

Também aqui, o melhor marcador foi da equipa derrotada. Jalen Brunson marcou 32 pontos, fez 11 assistências, mas os Heat contaram com um dupla em forma. Jimmy Butler, com 27 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, com Bam Adebayo (23 pontos e 13 ressaltos) lideram o conjunto da Florida. O quinto jogo realiza-se em Nova Iorque.