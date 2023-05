João Almeida cai para quarto da geral após quarta etapa do Giro

João Almeida caiu para o quarto lugar da classificação geral individual da Volta a Itália, esta terça-feira, depois da quarta etapa, que foi conquistada pelo francês Aurélien Paret-Peintre após fuga.

O ciclista da AG2R Citroen, o dinamarquês Andreas Leknessund (DSM) e outros cinco ciclistas atacaram a cerca de 90 quilómetros da meta. Perto do final, Paret-Peintre e Leknessund separaram-se do grupo e, ao "sprint", o francês superiorizou-se. O terceiro classificado da etapa foi o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo), que ficou a 57 segundos do vencedor, tal como o quarto, o italiano Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa).

A primeira etapa de montanha do Giro, que ligou Venosa ao Lago Laceno num percurso de 175 quilómetros, trouxe alterações na geral.

Com o resultado na etapa e bonificações, Leknessund subiu à liderança da classificação, com 28 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), agora vice-líder. Paret-Peintre ocupa, agora, o último lugar do pódio, a 30 segundos do novo camisola rosa.

Um dos grandes prejudicados é João Almeida, que foi 20.º na etapa - chegou com Remco e o pelotão, a 2:01 segundos do vencedor - e caiu de segundo para quarto, a um minuto de Leknessund. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) desceu a quinto, a 12 segundos do português.

Na quinta etapa, marcada para quarta-feira, o pelotão da Volta a Itália terá de percorrer 171 quilómetros entre Atripalda e Salerno. Uma etapa com duas contagens de montanha, ambas de terceira categoria.

[notícia corrigida às 16h55 - classificação geral]