João Sousa cai na qualificação para o Masters 1.000 de Roma

João Sousa foi eliminado na primeira ronda de qualificação para o Masters 1.000 de Roma, esta segunda-feira.

O tenista português, atual 156.º classificado do "ranking" ATP, foi derrotado pelo russo Roman Safiulin, número 103 do mundo e que já o derrubara, também, no "qualifying" do Masters de Madrid, no final de abril. Sousa perdeu em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-1.

Esta é a sexta derrota consecutiva para Sousa, que perde a oportunidade de angariar pontos para o "ranking". Nuno Borges, 88.º mundial, será o único representante português no quadro principal do Open de Roma.

João Sousa fica, agora, a descansar até à próxima semana, quando disputará o Open de Tunes, na Tunísia, de categoria Challenger 75.