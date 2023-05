João Almeida sobe a segundo da geral na Volta a Itália

João Almeida subiu ao segundo lugar da classificação geral individual da Volta a Itália, esta segunda-feira, após a terceira etapa, conquistada por Michael Matthews.

O ciclista australiano da Jaco-Alula, que demorou 5h01'41" a percorrer os 213 quilómetros de Vasto a Melfi, bateu ao "sprint" o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo classificado na tirada, e o compatriota Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), terceiro.

João Almeida (UAE Emirates) cruzou a meta em 41.º, com o tempo do vencedor. O ciclista português sobe do terceiro para o segundo lugar da geral, uma vez que o italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), que estava à frente, perdeu tempo e caiu do "top-10". João está a 32 segundos do camisola rosa, o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step).

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), sétimo na etapa, subiu dois lugares, até à última posição do pódio, a 12 segundos de Almeida.

Na quarta-feira, realiza-se a quarta etapa, que liga Venosa a Lago Laceno em 175 quilómetros. Tem três contagens de montanha, todas de segunda categoria, a última mesmo antes dos três quilómetros finais em plano.

[notícia atualizada às 17h38]