Francisca Jorge atinge melhor "ranking" da carreira

Francisca Jorge alcançou a melhor posição da carreira no "ranking" mundial de ténis feminino, ao subir 32 posições, para ocupar o lugar 282. É um regresso da tenista portuguesa ao "top-300", depois de ter chegado à final um ITF de 60 mil dólares, em Oeiras, no semana passada.

A irmã, Matilde Jorge, também atingiu a sua melhor classificação, ao subir ao lugar 619. A número três nacional é Inês Murta, na posição 738.

As irmãs Jorge também estão em alta na variante de pares. Esta semana registam ligeira queda - um posição cada -, com Francisca a fixar-se na posição 124 e Matilde no lugar 134.

No topo do "ranking" mundial de singulares, a polaca Iga Swiatek continua no trono, na frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e com a norte-americana Jessica Pegula no terceiro posto.

Há várias mudanças do "top-10", sobretudo, provocadas pela queda de Ons Jabeur. A tunisina desce do quarto para o sétimo posto, abrindo a porta para a subida de Caroline Garcia à quarta posição, Coco Gauf ao quinto lugar e Elena Rybakina ao sexto.