GDESSA derrota Benfica e é campeã nacional

O GDESSA Barreiro sagrou-se campeão feminino de basquetebol pela terceira vez na sua história, ao vencer por 61-55 no reduto do Benfica, no terceiro e derradeiro jogo da final do “play-off”.

Depois de ter permitido que as encarnadas empatassem a decisão, no sábado, a formação do Barreiro impôs-se no encontro decisivo.

Por parciais foi este o resultado: 9-19, 21-8, 13-16 e 12-18, com 27-30 ao intervalo.

Campeão em 2007, 2017 e agora, o GDESSA passou a somar o mesmo número de troféus do União Sportiva e do Olivais FC, colocando-se a apenas dois do CAB Madeira, recordista, com cinco.

A equipa da Luz era bicampeã nacional e falhou o tri em casa.

Kamilah Jackson foi a mvp da partida, com 16 pontos, 18 ressaltos, 4 assistências e 3 desarmes de lançamento. Do lado do Benfica nota para Raphaella Monteiro com 18 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências e 2 desarmes de lançamento.