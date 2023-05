Futsal. Vitória 60-0 deixa (muitas) dúvidas

A polémica está instalada na distrital de futsal de Santarém. O Mação sagrou-se campeão distrital da modalidade depois de derrotar o Benavente por 60-0 na última jornada do campeonato.

Os novos campeões chegaram ao último jogo com os mesmos pontos do Vitória de Santarém, mas com um atraso na diferença de 33 nos golos marcados e sofridos.

Na última jornada, o Vitória de Santarém ganhou 7-5 ao Ribeira Fárrio e o Mação goleou o Benavente, que se apresentou com apenas um guarda-redes e dois jogadores de campo, por 60-0.

Assim, os dois líderes do campeonato terminaram com 49 pontos, mas o Mação com 137 golos marcados e 46 sofridos contra os 125-59 do V. Santarém.

Em reação, o Vitória Santarém já reagiu em comunicado falando na “outra face do desporto" e num "ato premeditado e concertado, anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana, e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo Vitória Clube de Santarém junto da Associação de Futebol de Santarém."