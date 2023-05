"Campeonato está manchado e danos são irreparáveis"

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) pede que sejam retiradas consequências do "tão grave" episódio da goleada 60-0 do Mação ao Benavente, no campeonato distrital de futsal.

A AFS considera que este foi "um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional".

"Esta Direção está a recolher toda a informação para remeter o assunto para os órgãos disciplinares competentes, mas não podemos permitir que o caso passe em claro. Exigimos responsabilidade aos agentes envolvidos", lê-se num comunicado do organismo.

Para a AFS, "não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo, como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão".

"Infelizmente este campeonato está manchado e os danos são irreparáveis. Esta Direção não se conforma e queremos que se retirem todas as consequências de um caso que nega os valores do desporto", refere a AFS.