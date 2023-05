Benfica derrota GDESSA e iguala final

O Benfica igualou a final da Liga portuguesa feminina de basquetebol, depois de vencer o GDESSA, por 62-49, no segundo jogo do playoff, disputado no pavilhão da Luz.

O segundo jogo da final voltou a ser bastante equilibrado. A equipa encarnada liderou o primeiro período (18-16) com Carolina Rodrigues e Darien Huff em destaque, principalmente nos lançamentos exteriores, mas o GDESSA respondeu de forma afirmativa através de Márcia Robalo e Kamilah Jackson.

No segundo período a formação do Barreiro ainda esteve, por duas vezes, na frente do marcador (18-19 e 25-26), mas o Benfica puxou dos galões de campeão para conquistar, ao intervalo, uma vantagem de sete pontos (35-28).

Apoiado por uma grande falange de adeptos no pavilhão da Luz, o GDESSA ainda tentou ripostar, quase sempre através da irreverência e determinação da extremo/poste Kamilah Jackson (12 pontos).

No entanto, o Benfica passou a defender melhor na partida, conseguindo ampliar a diferença para nove pontos (47-28) no final do terceiro período.

A abrir o último período um triplo de Joana Soeiro alargou a diferença na partida para o Benfica (50-38), começando aí a ficar definido o triunfo das 'encarnadas'.

O GDESSA ainda tentou voltar ao jogo, mas a frescura já não era a mesma, e o Benfica passou a gerir o resultado com outra tranquilidade.

O Benfica cavou a maior diferença na partida, a quatro minutos do fim (57-42), com a base Carolina Rodrigues (19 pontos) e a extremo/poste Raphaella Monteiro (15 pontos) novamente em destaque, garantindo a vitória no segundo jogo da final do “play-off”.

A decisão do título nacional de basquetebol feminino ficou assim adiada para domingo (11h00), com o terceiro jogo da final entre Benfica e GDESSA, marcado de novo para a Luz.