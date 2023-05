Warriors empatam meia-final de conferência frente aos Lakers

Os Golden State Warriors dominaram os Los Angeles Lakers e venceram a segunda partida da meia-final da conferência oeste, por 127-100, a jogar em casa.

Depois da derrota no primeiro jogo, os Warriors conseguem uma imponente vitória por 27 pontos de diferença.

Klay Thompson brilhou com 30 pontos, seguido de Stephen Curry, que apontou 20 pontos, 4 ressaltos e 12 assistências. Draymond Green esteve perto do triplo-duplo, com 11 pontos, 11 ressaltos e 9 assistências.



Nos Lakers, LeBron James foi quem mais lutou contra a corrente, com 23 pontos e 7 ressaltos.

A série viaja agora para Los Angeles, onde se disputam os próximos dois jogos, marcados para as madrugadas de domingo e terça-feira.