VAR anula golo no último lance e Benfica falha final da Champions de futsal

Benfica falhou o apuramento para a final da Liga dos Campeões de futsal, ao perder perante os anfitriões do Palma, por 4-3, nas meias-finais.

Os espanhóis, que acolhem a Final Four, adiantaram-se marcaram dois golos nos primeiros cinco minutos, por intermédio de Tayebi (grande penalidade) e Mancuso. Aos 18, Tayebi bisou e fez o 3-0.

O Benfica reagiu até aos 3-2, com golod de Chishkala e Leo Gugiel, mas Cainan repôs a vantagem em dois golos a abrir a segunda parte. Aos 25 minutos, Gonçalo Sobral deu de novo esperança aos portugueses.

O Benfica empatou no último lance do jogo, mesmo no segundo zero, porém, a análise ao lance do videoárbitro revelou que a bola não tinha entrado a tempo.