Oliveirense está nas meias-finais da Champions de hóquei em patins

A Oliveirense apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, esta sexta-feira, ao derrotar o vigente campeão, o Trissino, nas grandes penalidades.

A equipa italiana chegou ao intervalo em vantagem (2-1). Na segunda parte, a Oliveirense empatou das três vezes que se viu a perder e conseguiu forçar o prolongamento com um 4-4.

No tempo extra, a equipa de Oliveira de Azeméis adiantou-se no marcador pela primeira vez na partida, mas provou do próprio veneno quando o Trissino conseguiu empatar logo depois e, assim, forçar o desempate por penáltis.

Aí, os portugueses foram mais fortes e venceram por 3-1.

A Oliveirense espera, agora, por Sporting ou Valongo, que disputam o último jogo dos quartos de final da Final Eight que se realiza em Viana do Castelo. É certo, portanto, que haverá uma equipa portuguesa na final.