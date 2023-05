Nuno Dias espera “jogo equilibrado” contra Anderlecht

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, antevê um jogo “equilibrado” contra o Anderlecht para as meias-finais da Liga dos Campeões da modalidade.

“Certamente um jogo equilibrado, com duas boas equipas, ambas recheadas de excelentes jogadores e, pela estratégia que me apercebi, com um excelente treinador também”, refere.

Ao lado do técnico esteve Alex Merlin. o ala italo-brasileiro garante que ninguém pensa já na final, que até pode ser contra o Benfica.

Os leões vão defrontar o campeão belga a partir das 17h00 desta sexta-feira.

Logo a seguir, às 20h00, o Benfica encontra a equipa anfitriã do Palma.