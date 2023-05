Marianne Vos ganha mais uma etapa na Vuelta

A ciclista holandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma) somou o segundo triunfo consecutivo na Volta a Espanha feminina, ao vencer a quarta etapa, mantendo a liderança.

Após os 133,1 quilómetros entre Cuenca e Guadalajara, Vos voltou a ser a mais forte num sprint entre o pelotão já bastante reduzido e triunfou em 3:26.24 horas, o mesmo tempo da dinamarquesa Emma Norsgaard (Movistar) e a suíça Marlen Reusser (SD Worx), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A holandesa tem 13 segundos de avanço sobre Chloe Dygert (Canyon/Sram Racing) e 14 sobre a compatriota Riejanne Markus (Jumbo-Visma).

Daniela Campos (Bizkaia Durango) que era a melhor portuguesa, não alinhou à partida para a quarta etapa, com Vera Vilaça (Massi-Tactic), que chegou a tentar integrar a fuga, a terminar na 104.ª posição, a 6.54 minutos de Vos, e Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) na 142.ª, a 17.41. Vera Vilaça é agora 111.ª classificada, a 19.50 minutos da líder, e Beatriz Roxo é 144.ª, a 46.13.

Na sexta-feira corre-se a quinta etapa, a primeira com uma chegada em alto, entre La Cabrera e Mirador de Peñas Llanas(129,2 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de segunda categoria.