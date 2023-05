Celtics passam por cima dos 76ers e empatam a série

Os Boston Celtics esmagaram os Philadelphia 76ers, por 121-87, e empataram a meia-final da conferência este a um jogo. A série viaja agora até Filadélfia para os próximos dois jogos.

Joel Embiid voltou de lesão nos 76ers, mas nem a motivação de ter sido eleito o MVP pela primeira vez na carreira conseguiu ajudar. O camaronês regressou à ação com 15 pontos e três ressaltos, insuficiente para acompanhar os Celtics.

A equipa de Boston já vencia ao intervalo, por 57-49, mas o resultado escalou consideravelmente no segundo tempo.

Jaylen Brown, com 25 pontos, e Malcolm Brogdon, com 23 pontos, foram os melhores marcadores dos Celtics e do jogo. Destaque ainda para James Harden com um duplo-duplo de 12 pontos e 10 ressaltos.

Apesar da pesada derrota, os 76ers saem de Boston com uma vitória no primeiro jogo e levam agora a série até Filadélfia. Os próximos dois jogos estão marcados para a madrugada de sábado (00h30) e a noite de domingo (20h30).

Quem sair vitorioso da série vai medir forças com Miami Heat ou New York Knicks, uma série que está também empatada a um.

A oeste, Denver Nuggets levam uma vantagem de dois jogos frente aos Phoenix Suns, enquanto que os LA Lakers venceram o primeiro jogo da meia-final frente aos campeões Golden State Warriors.