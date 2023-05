A dupla Nuno Borges/Francisco Cabral avança para as meias-finais do torneio de pares do Challenger de Aix-en-Provence em ténis.

Os portugueses derrotaram o norte-americano Robert Galloway e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela, com os parciais de 7-6 e 6-3.

Borges e Cabral vão agora defrontar a dupla belga Sander Gille e Joran Vliegen.

Esta dupla lusa tem vários torneios e títulos em conjunto, com destaque para a conquista do Estoril Open em 2022.