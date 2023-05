Tripla medalhada olímpica morre aos 32 anos

A atleta norte-americana Tori Bowie, que conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016, morreu, aos 32 anos, informou a agência responsável pela sua representação, sem revelar as causas da morte.

"Estamos devastados por transmitir a notícia muito triste da morte de Tori Bowie. (...) Tori era uma campeã, um raio de luz que brilhava intensamente. Estamos com o coração partido e as nossas orações vão para a sua família e amigos", indica a agência.

No Rio 2016, Tori Bowie conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4x100 metros.