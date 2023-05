Lakers vencem Warriors na abertura da série, Knicks igualam os Heat

Os Los Angeles Lakers venceram a primeira partida da meia-final da conferência oeste, por 117-112, em casa dos Golden State Warriors, enquanto que os New York Knicks bateram os Heat, em casa.

A grande figura da partida no Chase Center, casa dos Warriors, foi Anthony Davis, com 30 pontos, 23 ressaltos e 5 assistências. LeBron James teve também uma noite inspirada com 22 pontos e 11 ressaltos.

Os Warriors, campeões em título, defrontam os Lakers, que venceram o campeonato em 2020, ano da paragem do campeonato devido à pandemia de Covid-19. LeBron frente aos Warriors marcou uma era da NBA, entre 2015 e 2018, quando LeBron jogava ainda nos Cavaliers.

Do lado dos GSW, Stephen Curry apontou 27 pontos, enquanto que Klay Thompson registou 25, números insuficientes para vencer o primeiro jogo. A próxima partida, novamente em casa dos Warriors, joga-se na madrugada de sexta-feira.

Em Nova Iorque, os Knicks empataram a série a um jogo frente aos Miami Heat, com um triunfo por 111-105.

Jalen Brunson chegou à marca dos 30 pontos e Julius Randle apontou um duplo-duplo com 25 pontos, 12 ressaltos e ainda 8 assistências. Caleb Martin foi o melhor do lado dos Heat, com 22 pontos e oito ressaltos.

Empatada a um, a série viaja agora até Miami. O jogo três está marcado para a noite de sábado.