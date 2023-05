Sixers vencem em Boston, com 45 pontos de Harden

Os Philadelphia 76ers venceram os Celtics, em Boston, no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este da NBA, por 115-119. Sem Joel Embiid, lesionado, os Sixers contaram com um inspirado James Harden.

Com 45 pontos e seis assistências, Harden foi o MVP do jogo que coloca Philadelphia na frente da eliminatória (1-0). Jayson Tatum, com 39 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, carregou os Celtics.

A Oeste, os Nuggets aumentam a vantagem sobre o Phoenix Suns, também nas meias-finais. Antes da série passar para o Arizona, Denver venceu o segundo jogo, por 97-87.

Nikola Jokic, com 39 pontos, 16 ressaltos e cinco assistências, foi a figura do encontro. Devin Booker, com 35 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, foi o melhor dos Suns. Kevin Durant marcou 24 pontos. Os Nuggets estão na frente da série, por 2-0.