GDESSA derrota Benfica e comanda final

O GDESSA lidera a final do campeonato de basquetebol feminino depois de derrotar o Benfica por 75-67.

A partida terminou 18-18 no final do primeiro período, mas as campeãs nacionais só fizeram 7 pontos no segundo período, contra 17 das donas da casa.

No terceiro quarto manteve-se a distância e no quarto e derradeiro período, o Benfica ainda tentou a aproximação, com triplos de Darien Huff, mas Maianca Umabano voltou a alargar distâncias e a confirmar o triunfo do GDESSA, do Barreiro.

O segundo jogo da final está marcado para as 11h00 de sábado, 6 de maio. O Benfica está obrigado a vencer para se manter na corrida à revalidação do título.