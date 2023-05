Frederico Silva cai no "qualifying" em Aix-en-Provence

Frederico Silva falhou o acesso ao quadro principal do Challenger de Aix-en-Provence, em França, esta segunda-feira.

O tenista português, número 223 do "ranking" ATP, caiu na primeira ronda de qualificação, frente ao neerlandês Robin Haase, atual 280.º do mundo mas antigo número 33, em dois "sets", por 6-4 e 7-5.

Silva cai, mas Portugal terá dois tenistas no quadro principal: Nuno Borges e João Sousa, números 74 e 162 do mundo, respetivamente. Borges também participa no torneio de pares, com Francisco Cabral.

Este ano, Aix-en-Provence entra na nova categoria Challenger 175, que atribui 175 pontos de "ranking" ao vencedor de singulares, o máximo do circuito secundário - até agora, chegava apenas a 125.

Nuno Borges foi o primeiro vencedor de sempre de um torneio Challenger 175, ao triunfar em Phoenix, nos Estados Unidos, no final de março.