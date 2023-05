Curry chega aos 50 pontos e marca duelo com LeBron

Os Golden State Warriors marcaram duelo com os Los Angeles Lakers nas meias-finais da Conferência Oeste da NBA, na madrugada desta segunda-feira, ao derrotarem os Kings, de Neemias Queta, no sétimo e decisivo jogo da primeira ronda dos "play-offs", em Sacramento.

Stephen Curry foi a grande estrela do jogo, com 50 pontos, 30 deles na segunda parte, que ajudaram à reviravolta dos campeões após o intervalo. Andrew Wiggins também se destacou, com 17 pontos, assim como Klay Thompson, com 16 pontos, e Kevon Looney, que assinou um duplo-duplo de 11 pontos e 21 ressaltos (11 deles defensivos).

Do lado dos Kings, de nada valeu mais uma demonstração de força de Domantas Sabonis, que somou 22 pontos. De'Aaron Fox, mais discreto que o normal, fez 16 pontos e Malik Monk e Terence Davis 14, cada.

Os Warriors vencem na "negra" e marcam duelo com os Lakers nas meias-finais. A equipa de LeBron James eliminou os Memphis Grizzlies em seis jogos. Golden State tem o fator casa a favor.