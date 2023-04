Fórmula 1. Leclerc consegue primeira "pole position" da época para a Ferrari

Charles Leclerc, monegásco da Ferrari, conseguiu a sua primeira "pole position" da época ao ser o mais rápido da qualificação do Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1.

O monegasco fez a volta mais rápida de 1:40.203, ligeiramente mais rápido do que o bicampeão mundial Max Verstappen, que ficou a 188 centésimas de Leclerc. Em terceiro parte o outro piloto da Red Bull, Sergio Perez, a 292 centésimas.

Foi um dia bom para a Ferrari, com Carlos Sainz a partir de quarto. Seguem-se Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Oscar Piastri a fechar o "top-10" na grelha de partida.

Leclerc tem particular talento para o circuito urbano de Baku, uma vez que consegue a sua terceira "pole" consecutiva no Azerbaijão.

No sábado, pela manhã, nova ronda de qualificação para a corrida "sprint", que acontece da parte da tarde, a partir das 14h30. A corrida acontece no domingo.

Na classificação geral do campeonato, Verstappen é o líder, com 69 pontos, à frente do colega de equipa Sergio Pérez, com 54 pontos. Fernando Alonso fecha o pódio, no terceiro posto, com 45 pontos.

A partir de primeiro, Leclerc terá oportunidade para somar aos apenas 6 pontos somados esta época. Está na 10.ª posição.