Heat eliminam campeões da fase regular e vão defrontar os retornados Knicks

Surpresa nos "play-offs" da NBA. Os Miami Heat eliminaram os Milwaukee Bucks, melhor equipa da fase regular, e vão defrontar os New York Knicks, que bateram os Cleveland Cavaliers e apuraram-se para as meias-finais da Conferência Este pela primeira vez em dez anos.

Os dois semifinalistas venceram as suas séries por 4-1.

Num jogo com quatro grandes reviravoltas, em Milwaukee, os Heat recuperaram de um défice de 16 pontos no quarto período e forçaram o prolongamento, em que fecharam as contas em 128-126.

Jimmy Butler, com 42 pontos - 14 deles no quarto período -, desequilibrou a balança e foi bem acompanhado por Bam Adebayo (triplo-duplo de 20 pontos, dez ressaltos e dez assistências), Kevin Love (duplo-duplo de 15 pontos e 12 ressaltos, todos defensivos) e Gabe Vincent (22 pontos).

Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo somou um triplo-duplo de 38 pontos e 20 ressaltos (16 defensivos), mas só converteu dez dos 23 lançamentos livres de que dispôs - ou seja, desperdiçou 13 pontos.

Knicks não dão hipótese

Em Cleveland, os Knicks selaram o primeiro apuramento para as meias-finais desde 2013. Venceram por 106-95, num jogo em que se agarraram à liderança a meio do primeiro quarto e nunca mais a largaram.

Na equipa de Nova Iorque, destacam-se os 23 pontos de Jalen Brunson, os 21 de RJ Barrett e os 19 de Immanuel Quickley, assim como o duplo-duplo de Mitchell Robinson, com 13 pontos e 18 ressaltos, 11 deles ofensivos.

Da parte dos Cavs, só Donovan Mitchell, com 28 pontos, Darius Garland, com 21, e Caris LeVert, com 17, conseguiram remar contra a maré.

O primeiro jogo da meia-final entre New York Knicks e Miami Heat está marcado para domingo, às 18h00. A equipa nova-iorquina tem o fator-casa a favor: pode jogar quatro jogos no Madison Square Garden.