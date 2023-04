Francisco Cabral está nas meias-finais do Challenger de Roma

Francisco Cabral está nas meias-finais de pares do Garden Open, torneio do circuito Challenger, de categoria ATP 75, disputado em Roma, Itália.

O tenista português, número 52 da hierarquia mundial de pares, que fez dupla com o colombiano Nicolás Barrientos (66), derrotou, esta quarta-feira, o par formado pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi (88) e pelo francês Jonathan Eysseric (112), em três "sets", por 7-6, 4-6 e 10-8.

Cabral e Barrientos estão a um passo da final. Vão, agora, defrontar os vencedores do duelo entre a dupla indiana Yuki Bhambri/Saketh Mynemi e a dano-brasileira Viktor Durasovic/Fernando Romboli.

O português vem de um fim de semana de sucesso, em que atingiu a final do ATP 250 de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina. Aí, fez parceria com o cazaque Aleksandr Nedovyesov, número 60 do mundo em pares.