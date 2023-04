Nuggets e Suns marcam encontro nas meias-finais do Oeste

Denver Nuggets e Phoenix Suns vão defrontar-se nas meias-finais da Conferência Oeste da NBA, depois de terem afastado Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers, respetivamente, ao quinto jogo da primeira ronda dos "play-offs", na madrugada desta quarta-feira.

Em Denver, os Wolves estiveram em vantagem durante grande parte do jogo (chegaram a liderar por 15 pontos), mas os Nuggets deram a volta ainda no final do terceiro período e venceram por 112-109.

Nikola Jokic foi decisivo, com um triplo-duplo de 28 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências, mas Jamal Murray também brilhou, com 35 pontos. Do lado visitante, o destaque vai para o duplo-duplo (26 pontos e 11 ressaltos) de Karl-Anthony Towns e para os 29 pontos de Anthony Edwards.

Também houve reviravolta em Phoenix. Os Clippers tinham dez pontos de vantagem após o intervalo, mas os 25 pontos de Devin Booker no terceiro quarto ajudaram os Suns a virar - chegaram, até, a liderar por 20 pontos, embora a diferença se tenha esbatido - e vencer por 136-130.

No total, Booker amealhou aos 47 pontos e ainda chegou ao duplo-duplo, com dez assistências. Kevin Durant, com 31 pontos, e Deandre Ayton, com um duplo-duplo de 21 pontos e 11 ressaltos, também se destacaram. Para os Clippers, não foram suficientes os 27 pontos de Norman Powell e o duplo-duplo (20 pontos e dez ressaltos) de Mason Plumlee.