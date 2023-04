Francisco Cabral avança para os quartos de final em Roma

Francisco Cabral apurou-se para os quartos de final do torneio de pares do Challenger de ténis de Roma, em Itália, esta quarta-feira.

O português, número 52 do "ranking" ATP de pares, e o colombiano Nicolás Barrientos (66) derrotaram a dupla alemã Henrik Jebens (109)/Constantin Frantzen (130), em três "sets", por 6-4 e 6-7 e 7-10.

Cabral e Barrientos, segundos cabeças de série do torneio italiano, de categoria ATP - que, apesar de se chamar Garden ("Jardim") Open, disputa-se em terra batida -, seguem assim para os "quartos".

Francisco Cabral vem de um fim de semana de sucesso, em que atingiu a final do ATP 250 de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina. Aí, fez parceria com o cazaque Aleksandr Nedovyesov, número 60 do mundo em pares.