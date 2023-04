O FC Porto venceu o Benfica, no clássico da Luz, por 3-2, no fecho da fase regular do campeonato de hóquei em patins.

Os dragões estiveram a vencer por três golos sem resposta mas os encarnados acabaram por reduzir para a diferença miníma.

O Benfica que acabou no 1º lugar, a fase regular do campeonato, reagiru no segundo tempo com dois golos.