Nuno Borges retoma tendência de subida no "ranking"

Nuno Borges subiu cinco posições no "ranking" de ténis masculino, esta semana, recuperando alguns dos lugares perdidos na atualização anterior. O número um nacional é agora o 74 do mundo, depois de ter conseguido passar à 2.ª ronda do Masters de Monte Carlo, onde foi eliminado por Carlos Alcaraz, número dois da classificação.

Ao contrário de Borges, João Sousa não inverte a tendência e volta a cair. O tenista vimaranense desce cinco posições e passa a ocupar o lugar 162. O terceiro melhor tenista português é Frederico Ferreira Silva, na 223.ª posição.

Na semana em que se retirou da modalidade, Pedro Sousa, que chegou às meias-finais do Challenger de Oeiras, sobe 97 lugares e despede-se dos courts na posição 365.

No topo regista-se nova troca entre Medvedev e Casper Ruud. O russo regressa ao pódio, é número três do mundo, enquanto o norueguês, vencedor do Estoril Open, desce para a quarta posição. Na frente segue Djokovic, com Alcaraz, campeão do ATP 500 de Barcelona, no segundo posto.