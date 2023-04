Irmãs Jorge atingem melhor "ranking" da carreira em pares

Francisca Jorge e Matilde Jorge atingiram esta semana a melhor posição das carreiras no "ranking" mundial de pares. Francisca subiu ao lugar 123, Matilde está no 133.

As irmãs estiveram em grande plano no Oeiras Ladies Open, na semana passada, ao chegar à final do torneio ITF de 100 mil dólares. As tenistas portuguesas só foram batidas pelas cabeças-de-série número, a norueguesa Ulrikke Eikeri (52) e a japonesa Eri Hozumi (54).

No "ranking" de singulares, Francisca Jorge preserva o número um entre as portuguesas, no lugar 314. Matilde é a número dois, na posição 633. Inês Murta surge no lugar 699.

Não há qualquer alteração no "top-10" esta semana, com Iga Swiatek a manter o estatuto de número um do mundo. A polaca é seguida de Aryna Sabalenka e Jessica Pegula.