Andebol. FC Porto vence na Luz

O FC Porto venceu, na Luz, o Benfica, por 28-29, no campeonato de andebol.

O golo do triunfo foi apontado a 12 segundos do fim, depois de os encarnados terem liderado o marcador em grande parte do tempo.

Com esta vitória, os dragões não deixam fugir o líder Sporting.

ANDEBOL

21ª Jornada

Benfica 28-29 FC Porto

Classificação

1- Sporting (707-549) 61 pontos

2- FC Porto (757-574) 60

3- Benfica (656-526) 57

4- ABC (629-613) 47

5- Águas Santas (566-543) 46

6- Belenenses (561-567) 44

7- Marítimo (580-583) 40

8- Vitória Setúbal (595-611) 39

9- FC Gaia (556-586) 38

10- Póvoa (559-622) 36

11- Avanca (554-598) 35

12- Académico Viseu (529-633) 31

13- Maia (506-591) 30

14- Santo Tirso (507-666) 24