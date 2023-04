Francisco Cabral pela terceira vez na final de um torneio ATP

Francisco Cabral e Alekandr Nedovyesov estão na final do Open de Banja Luka, um torneio de categoria ATP 250, equivalente ao Estoril Open. É a terceira vez que o tenista português está na final de um torneio deste nível, depois de no ano passado ter vencido no Estoril e em Gstaad, na Suíça.

Ou seja, sempre que esteve numa final de um ATP, o melhor tenista português na variante de pares saiu sempre vencedor.

Cabral (55) e Nedovyesov (72) disputaram um jogo muito equilibrado diante dos belgas Sander Gille (44) e Joren Vliegen (45), com os pontos discutidos até à última pancada.

A dupla luso-cazaque perdeu o primeiro set, no "tie break" (6-7), venceu o segundo também no "tie break" (7-6) e na decisão final venceu, por 10-8.

Cabral eliminou, assim, a dupla que o afastou da final da última edição do Estoril Open, e que acabou por vencer o torneio português.

Na final do Open de Banja Luka, Francisco Cabral vai defrontar Jamir Murray, com quem formou dupla em vários torneios no ano passado, mas sem o sucesso pretendido. O britânico, antigo número um do mundo e atualmente na posição 38, faz dupla com o neozelandês Michael Venus, 18 da atualidade e antigo número seis do "ranking" de pares.

Murray e Venus são os cabeças-de-série número um do torneio bósnio e nas meias-finais eliminaram o paro formado pelo cazaque Andrey Golubev (71( e o ucraniano Denys Molachanov (120).