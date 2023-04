​Tiger Woods operado ao joelho após abandonar Masters

Após a retirada do Masters de golfe em Augusta, Tiger Woods, de 47 anos, foi submetido a uma cirurgia de fusão ao tornozelo para resolver um problema de artrite agravado por uma antiga fratura.



O golfista teve de desistir da competição durante a terceira ronda, depois de sentir um aumento de dor no calcanhar, de acordo com comunicado emitido pela organização do primeiro torneio do “Grand Slam” do ano.

A cirurgia foi realizada pelo Dr. Martin O´Malley, no Instituto de Medicina HSS Sports, em Nova Iorque, que emitiu em nota que “a cirurgia foi bem-sucedida. Tiger está a recuperar para depois iniciar a reabilitação”.

A participação de Woods fica agora em dúvida para o campeonato profissional de golfe da PGA, que decorre de 18 a 21 de maio no Oak Hill Country Club, em Rochester.

Mediante a recuperação poderá participar nas provas principais que se seguem, o Open dos Estados unidos, em Los Angeles, a 16 de junho e The Open, no Royal Liverpool, em Hoylake, a 20 de julho.

Tiger Woods abandonou o Masters, no início deste mês, com seis tacadas acima do par após sete buracos na terceira ronda. Devido às condições climatéricas de frio, humidade e vento, e o agravar da dor que sentia viu-se obrigado a desistir.

Depois do receio de ter a perna amputada devido a um acidente de carro em 2021, Tiger Woods tem agora de enfrentar mais este problema de saúde.

O norte-americano, vencedor de 15 “majors”, ao conseguir passar o “cut” no Augusta National, iguala o recorde de Gary Player e Fred Couples de 23 presenças consecutivas.