Nadal volta a adiar regresso aos courts

Ainda não será em Madrid, na próxima semana, que Rafa Nadal vai regressar à competição. O tenista espanhol, que não joga desde que se lesionou no Open da Austrália em janeiro, lamenta o anúncio, mas o problema continua sem estar resolvido e a presença no Masters de Madrid está hipotecada.

"Em princípio seriam seis a oito semanas de recuperação, mas já vamos em 14. Tinha a expectativa de poder jogar em torneio que são alguns dos mais importantes da minha carreira, como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Neste momento, já perdi Monte Carlo e Barcelona, e, infelizmente, não poder estar em Madrid", lamenta.

Nadal concentra-se no tratamento à lesão muscular na perna esquerda, cuja reabilitação sofreu um revés. "Estava a treinar, mas há alguns dias decidimos mudar um pouco o rumo, fazer outro tratamento e ver se as coisas melhoram", revela.

O objetivo do antigo número um do mundo, atualmente na 15.ª posição do "ranking", passa por "competir em algum dos torneios da temporada de terra batida". Nadal poderá apontar para o Masters de Roma, entre 10 e 21 de maio. Roland Garros começa a 28 de maio.