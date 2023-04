Francisco Cabral nas meias-finais do ATP 250 de Banja Luka

Francisco Cabral garantiu, esta quinta-feira, apuramento para as meias-finais do torneio de pares do ATP 250 de Banja Luka, na Bósnia.

Ao lado cazaque Alekandr Nedovyesov (72), o tenista português, número 55 do "ranking" de duplas, eliminou os franceses Sadio Doumbia (51) e Fabien Reboul (49), terceiros cabeças-de-série, em dois sets, por 7-6 e 6-1.

Nas meias-finais, o desafio será com os vencedores do encontro entre os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, vencedores do Estoril Open e responsáveis pela eliminação de Cabral e Nuno Borges, no torneio português, e os sérvio Nikola Caci e Miomir Kecmanovic, finalistas vencidos do Estoril Open. Kecmanovic foi também finalista vencido, por Casper Ruud, no torneio de singulares, no Estoril.