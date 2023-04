Bucks não precisaram de Giannis para empatar com os Heat

Sem Giannis Antentkounmpo, de fora devido a uma lesão nas costas, os Milwaukee Bucks venceram os Miami Heat (138-122), no segundo jogo da 1.ª ronda do "play-off" da NBA. Brook Lopes, com 25 pontos, foi o melhor marcador dos Bucks, mas houve mais jogadores em destaque: Jrue Holiday (24 pontos, 11 assistências e cinco ressaltos) e Bobby Portis (13 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências) fizeram duplos-duplos. Pat Connaughton contribuiu com 22 pontos.

Do lado de Miami, Jimmy Butler, que tinha sido determinante no primeiro jogo, foi o melhor, com 25 pontos. A série, empatada a um, segue agora para a Flórida, depois dos dois primeiros jogos em Milwaukee. A expectativa é que Giannis Antetokounmpo, lesionado no primeiro jogo, já esteja disponível para o treinador Mike Budenholzer.

A Oeste, os Grizzlies bateram os LA Lakers, por 103-93, e também empataram a eliminatória a um. Xavier Tillman, com duplo-duplo (22 pontos e 13 ressaltos), registou os melhores números de Memphis, mas o melhor marcador da partida foi LeBron James, que também fez duplo-duplo: 28 pontos e 12 ressaltos.

No Colorado, os Nuggets venceram os Minnesota Timberwolves, pela segunda vez, e lideram a série, por 2-0. A noite de Nikola Jokic, grande figura em Denver, com 27 pontos, nove assistências e nove ressaltos, foi ofuscada pelos 40 pontos de Jamal Murray.

Ainda assim, Murray não foi o melhor marcador do encontro, porque Anthony Edwards, da equipa de Minnesota, marcou 41.