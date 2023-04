Ultramaratonista desclassificada depois de ter feito parte da prova de carro

A ultramaratonista Joasia Zakrzewski foi desclassificada de uma prova depois de ter feito parte do evento de carro.

O GPS provou que, a 7 de abril, na prova de 128,7 quilómetros entre Manchester e Liverpool, fez cerca de quatro quilómetros em poucos minutos, bem acima da média.

A atleta, de 47 anos, ainda foi terceira e chegou a receber a medalha respetiva.

Joasia Zakrzewski já se explicou e pediu desculpas. Diz que sentiu uma dor e que ia desistir quando viu um amigo, que lhe deu uma boleia.

“Quando cheguei ao checkpoint, anunciei que ia desistir, uma vez que já tinha estado dentro de um carro, mas eles incentivaram-me a continuar, disseram-me que ia arrepender-me por ter parado. Aceitei continuar, mas já sem estar em competição. Decidi que não iria ultrapassar uma adversária, caso surgisse à minha frente, não queria interferir com a corrida”, referiu.

No entanto, quando chegou recebeu uma medalha e um troféu e até posou para fotografias.

“Cometi um erro enorme ao aceitar o troféu, devia tê-lo recusado. Estava muito cansada, com jetlagged (tinha chegado na véspera da Austrália) e sentia-me indisposta. Levantei as mãos e devia tê-las mantido em baixo, não devia ter tirado as fotos, mas não estava bem, não estava a pensar com clareza”, acrescentou.

O terceiro lugar acabou por ser entregue a Mel Sykes.