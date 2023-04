Francisco Cabral nos quartos de final do Open de Banja Luka

Francisco Cabral está nos quartos de final do Open de Banja Luka, na Bósnia, depois de na 1.ª ronda do torneio de pares ter batido, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, a dupla sérvia formada por Ivan Sabanov (102) e Matej Sabanov (107).

Cabral (55) e Nedovyesov (72) eram favoritos e bateram os gémeos Sabanov, por duplo 6-4. Depois de ter chegado às meias-finais do Estoril Open, com Nuno Borges, o tenista português volta a competir num torneio de categoria ATP 250 e na próxima ronda terá desafio de alto nível de dificuldade.

A dupla luso-cazaque defronta os franceses Sadio Doumbia (51) e Fabien Reboul (49). A dupla gaulesa chega à Bósnia, depois de vitória no Challenger de Split, na Croácia. Está uma será de cinco jogos sem qualquer set perdido. Este ano, Doumbia e Reboul venceram também o Challenger de Quimper, em França, e perderam na final do ATP 250 de Cordoba, na Argentina.