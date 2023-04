Celtics aumentam vantagem no confronto com os Hawks

Os Boston Celtics venceram os Atlanta Hawks, por 119-106, e estão com uma vantagem de 2-0 na 1.ª ronda do "play-off" da NBA da Conferência Este. Tatum, com duplo-duplo (29 pontos, 10 ressaltos e seis assistências) foi figura principal de um jogo em que Derrick White também ultrapassou a marca dos 20 pontos (26) e ganhou sete ressaltos.

Dejounte Murray foi o melhor dos Hawks, antes da eliminatória seguir para Atlanta, com 29 pontos, seis assistências e seis ressaltos.

Ainda a Este, os Cleveland Cavaliers bateram os New York Knicks, por 107-90, e empataram a série (1-1). Com 32 pontos, sete assistências e três ressaltos, Darius Garland foi quem mais brilhou na partida. Na 1.ª ronda do "play-off" da Conferência Oeste, os Phoenix Suns venceram os Los Angeles Clippers, por 123-109, com a eliminatória empatada a um. Devin Booker, com 38 pontos e nove assistências liderou os Suns.